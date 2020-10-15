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ЕС запретил въезд Бортникову, Кириенко и еще четырем чиновникам за инцидент с Навальным

12:32 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника включены в черный список Евросоюза в отношении России, введенный в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в Официальном журнале Евросоюза. В санкционный список также включен Государственный научно- исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), с которым предпринимателям из ЕС запрещено поддерживать любые отношения.

"Персональные ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло", - говорится в документе. Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

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