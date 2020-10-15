В Афганистане уничтожен один из руководителей «Талибана»
12:35 15.10.2020 Источник: НГ-Online
Мулла Абдул Карим, член «Шура-е Кветта» («Совет Кветты») – главного политического органа «Талибана» (организация запрещена в РФ) был уничтожен афганскими силовиками в провинции Пактика. Как сообщают представители афганских сил безопасности (АСБ), 14 октября «ключевой член» «Кветтской шуры» мулла Абдул Карим попал в засаду в районе Джумджума на территории уезда Джани Хель.
Талибский главарь, перебравшийся в афганскую юго-восточную провинцию Пактика из соседнего Пакистана (там располагается штаб-квартира «Талибана»), пытался пересечь район Джумджума. Афганская разведка узнала о планах муллы Карима и устроила ему засаду. В ходе боестолкновения член высшего политического совета талибов был убит.
По словам представителей АСБ, в руки афганских силовиков попали живыми двое террористов, близких к мулле Кариму – они получили ранения во время боя 14 октября. Представители «Талибана» пока не комментируют инцидент в уезде Джани Хель.
Андрей Серенко
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