ФСБ уничтожила главаря ячейки террористов и его сообщника, готовивших теракты в Волгограде

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ нейтрализовала двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавших теракты в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отметили в ЦОС, их деятельность координировали с территории Сирии. "Объектами устремлений (для совершения теракта) выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия, - сообщили в ЦОС ФСБ. - В рамках возбужденного ФСБ России уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт) приняты меры по недопущению террористических акций на территории региона. При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы".

Как отметили в ФСБ, членами межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" были выходцы одной из стран Центрально- Азиатского региона. "В ходе следственных действий на месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения диверсионно-террористических актов", - рассказали в ФСБ.

"Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения", - подчеркнули в ЦОС. Продолжается проведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно- разыскных мероприятий.