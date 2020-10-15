Пригожин включен в черный список ЕС за нарушение режима санкций против Ливии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин включен в обновленный черный список ЕС по Ливии, введенный за подрыв безопасности этой страны и нарушение санкционного режима в отношении нее. Решение Совета ЕС об этом опубликовано в четверг в Официальном журнале ЕС.