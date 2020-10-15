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Ситуация в Киргизии близка к конфликту между силовиками и протестующими - Жээнбеков

14:00 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Киргизии грозит обернуться конфликтом силовиков и митингующих. Об этом говорится в обращении заявившего в четверг об уходе в отставку с поста президента республики Сооронбая Жээнбекова.

"К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту, - говорится в обращении. - С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции".

"В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - добавил Жээнбеков.

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