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Песков опроверг наличие в Кремле "рабочей группы по дискредитации Навального" - Песков

14:12 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, что в администрации нет никакой рабочей группы по дискредитации деятельности блогера Алексей Навального.

"Это не так", - сказал он в ответ на просьбу подтвердить наличие такой группы в Кремле.

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