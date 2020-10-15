Песков опроверг наличие в Кремле "рабочей группы по дискредитации Навального" - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, что в администрации нет никакой рабочей группы по дискредитации деятельности блогера Алексей Навального.

"Это не так", - сказал он в ответ на просьбу подтвердить наличие такой группы в Кремле.