Песков опроверг наличие в Кремле "рабочей группы по дискредитации Навального" - Песков
14:12 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, что в администрации нет никакой рабочей группы по дискредитации деятельности блогера Алексей Навального.
"Это не так", - сказал он в ответ на просьбу подтвердить наличие такой группы в Кремле.
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