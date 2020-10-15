0
0
68
НОВОСТИ

Путин подписал закон об оперативном обновлении перечня экстремистских организаций в РФ

14:32 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, оптимизирующий порядок ведения Минюстом РФ перечня общественных, религиозных и иных объединений и организаций, деятельность которых запрещена или приостановлена в связи с признанием экстремистской. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Ранее сроки передачи информации из регионов о ликвидации или приостановке деятельности организации могли достигать двух лет.

Законом закрепляется обязанность соответствующих должностных лиц или органов направлять в Минюст России копии решений о приостановлении деятельности указанных объединений и копии решения суда об их ликвидации или о запрете деятельности в трехдневный срок со дня принятия либо вступления в законную силу такого решения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 15.10.2020
ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения на случай ядерной войны - Bild
0
91
17:00 14.10.2020
США проведут в 2021 году два новых испытания гиперзвукового оружия
0
202
16:00 13.10.2020
В воинской части в Крыму застрелен военнослужащий - источник
0
344
10:05 13.10.2020
Норвегия решила возобновить работу военно-морской базы, где располагались подводные лодки НАТО - СМИ
0
376
18:50 09.10.2020
Эсминец ВМС США вторгся в в территориальные воды Китая - Командование НОА
0
717
23:40 08.10.2020
Британия поможет Украине в пополнении флота ракетными катерами по стандарту НАТО
0
740
18:40 08.10.2020
Если союзники по НАТО уйдут из Афганистана, то все вместе - Столтенберг
0
635
22:15 07.10.2020
Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
0
730
10:32 07.10.2020
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
0
602
09:20 07.10.2020
Санаторий Минобороны загорелся в Ялте
0
542

Возврат к списку