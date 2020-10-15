Путин подписал закон об оперативном обновлении перечня экстремистских организаций в РФ
14:32 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, оптимизирующий порядок ведения Минюстом РФ перечня общественных, религиозных и иных объединений и организаций, деятельность которых запрещена или приостановлена в связи с признанием экстремистской. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Ранее сроки передачи информации из регионов о ликвидации или приостановке деятельности организации могли достигать двух лет.
Законом закрепляется обязанность соответствующих должностных лиц или органов направлять в Минюст России копии решений о приостановлении деятельности указанных объединений и копии решения суда об их ликвидации или о запрете деятельности в трехдневный срок со дня принятия либо вступления в законную силу такого решения.
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