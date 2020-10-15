Сергей Шойгу написал книгу
15:12 15.10.2020 Источник: Интерфакс
Министр обороны России Сергей Шойгу написал книгу "Про вчера", сообщает в четверг Российское географическое общество (РГО).
"Книга ... Шойгу - ретроспектива жизни поколения тех, кто шаг за шагом выстраивал жизнь страны, которая стремительно менялась под воздействием тектонических сдвигов и разломов мировой истории. На новой политической карте, в новых экономических условиях, они прошли череду непростых решений и испытаний и стали теми, кто находит решения и берет на себя ответственность", - сказано в сообщении, распространённом РГО.
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