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НОВОСТИ

Сергей Шойгу написал книгу

15:12 15.10.2020 Источник: Интерфакс

Министр обороны России Сергей Шойгу написал книгу "Про вчера", сообщает в четверг Российское географическое общество (РГО).

"Книга ... Шойгу - ретроспектива жизни поколения тех, кто шаг за шагом выстраивал жизнь страны, которая стремительно менялась под воздействием тектонических сдвигов и разломов мировой истории. На новой политической карте, в новых экономических условиях, они прошли череду непростых решений и испытаний и стали теми, кто находит решения и берет на себя ответственность", - сказано в сообщении, распространённом РГО.

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