15:12 Источник: Интерфакс

Министр обороны России Сергей Шойгу написал книгу "Про вчера", сообщает в четверг Российское географическое общество (РГО).

"Книга ... Шойгу - ретроспектива жизни поколения тех, кто шаг за шагом выстраивал жизнь страны, которая стремительно менялась под воздействием тектонических сдвигов и разломов мировой истории. На новой политической карте, в новых экономических условиях, они прошли череду непростых решений и испытаний и стали теми, кто находит решения и берет на себя ответственность", - сказано в сообщении, распространённом РГО.