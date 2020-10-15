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Великобритания ввела санкции против шести россиян из-за инцидента с Навальным - глава МИД

15:32 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании ввело в четверг санкции против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова. Как указано в санкционном списке, опубликованном на сайте британского МИД, ограничительные меры против российских должностных лиц включают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

"Вместе с нашими международными партнерами мы вводим санкции против тех, кто несет ответственность за отравление Алексея Навального. Использование химического оружия российским государством является нарушением международного права. Мы намерены призвать виновных к ответственности", - утверждал глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

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