Великобритания ввела санкции против шести россиян из-за инцидента с Навальным - глава МИД
15:32 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании ввело в четверг санкции против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова. Как указано в санкционном списке, опубликованном на сайте британского МИД, ограничительные меры против российских должностных лиц включают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.
"Вместе с нашими международными партнерами мы вводим санкции против тех, кто несет ответственность за отравление Алексея Навального. Использование химического оружия российским государством является нарушением международного права. Мы намерены призвать виновных к ответственности", - утверждал глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.
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