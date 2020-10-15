Юристы Пригожина помогут отстоять честь и достоинство омских врачей в суде
15:06 15.10.2020
Предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин готов оказать юридическую поддержку врачам из Омска для их защиты от критики со стороны Алексея Навального. Соответствующее письмо с предложением о помощи Пригожин направил главврачу городской клинической больницы №1 в Омске Александру Мураховскому. Об этом сообщила пресс-служба компании бизнесмена «Конкорд».
В письме Пригожин подчеркнул, что жизнь Навального удалось спасти только благодаря профессионализму сотрудников больницы. Однако, несмотря на самоотверженность врачей, их подвергли необоснованной критике и обвиняют в серьезных нарушениях. В связи с этим предприниматель предложил свою помощь на безвозмездной основе, надеясь защитить честь, деловую репутацию и достоинство врачей. Если Мураховский согласится, юристы Пригожина подготовят все необходимые документы для того, чтобы постараться взыскать с блогера компенсацию за нанесение морального вреда.
Следует напомнить, что недавно Евгений Пригожин подал в суд новый иск на Навального, обвиняя его в клевете.
НОВОСТИ
- 16:32 15.10.2020
- Среди заразившихся коронавирусом больше всего работников офисов - Попова
- 16:12 15.10.2020
- После завершения пандемии остаться на "удаленке" хотят около 40% россиян - опрос
- 16:10 15.10.2020
- В Подмосковье увеличивают количество "неотложек" и обеспечивают аптеки запасом лекарств
- 16:00 15.10.2020
- Утечку воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая - переговоры
- 15:32 15.10.2020
- Великобритания ввела санкции против шести россиян из-за инцидента с Навальным - глава МИД
- 15:12 15.10.2020
- Сергей Шойгу написал книгу
- 15:00 15.10.2020
- Путин подписал закон, позволяющий тратить средства ФНБ сверх плана при падении цены нефти
- 14:40 15.10.2020
- В продажу поступила медиаприставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов Салют
- 14:32 15.10.2020
- Путин подписал закон об оперативном обновлении перечня экстремистских организаций в РФ
- 14:12 15.10.2020
- Песков опроверг наличие в Кремле "рабочей группы по дискредитации Навального" - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать