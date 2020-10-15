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Юристы Пригожина помогут отстоять честь и достоинство омских врачей в суде

15:06 15.10.2020

Предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин готов оказать юридическую поддержку врачам из Омска для их защиты от критики со стороны Алексея Навального.  Соответствующее письмо с предложением о помощи Пригожин направил главврачу городской клинической больницы №1 в Омске Александру Мураховскому. Об этом сообщила пресс-служба компании бизнесмена «Конкорд».

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В письме Пригожин подчеркнул, что жизнь Навального удалось спасти только благодаря профессионализму сотрудников больницы. Однако, несмотря на самоотверженность врачей, их подвергли необоснованной критике и обвиняют в серьезных нарушениях. В связи с этим предприниматель предложил свою помощь на безвозмездной основе, надеясь защитить честь, деловую репутацию и достоинство врачей. Если Мураховский согласится, юристы Пригожина подготовят все необходимые документы для того, чтобы постараться взыскать с блогера компенсацию за нанесение морального вреда. 

Следует напомнить, что недавно Евгений Пригожин подал в суд новый иск на Навального, обвиняя его в клевете.


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