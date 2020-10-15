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Утечку воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая - переговоры

16:00 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавты нашли предполагаемое место утечки воздуха на МКС при помощи пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами, следует из переговоров космонавтов с Землей.

"Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле "Звезда" - прим. ТАСС) перед закрытием переходной камеры", - сказал Анатолий Иванишин.

По его словам, удалось зафиксировать движение пакетика. "У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", - уточнил космонавт.

Согласно переговорам, вчера вечером космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер оставили пакетик висеть в невесомости посреди закрытой переходной камеры модуля рядом с широкополосной системой связи. Так как течь за борт станции создает ток воздуха, космонавты рассчитывали, что очень легкий, но объемный пакетик переместится в этом направлении.

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