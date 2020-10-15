После завершения пандемии остаться на "удаленке" хотят около 40% россиян - опрос
16:12 15.10.2020 Источник: Интерфакс
Более трети россиян, работающих удаленно (37%) предпочли бы сохранить дистанционный график трудовой деятельности после нормализации эпидемиологической обстановки, среди респондентов в возрасте до 35-44 лет эта доля составляет 40%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Исследование показало, что российские женщины в большей мере хотят продолжить работу дистанционно - 39%, среди мужчин 35% респондентов высказались за "удаленку".
В свою очередь, вернуться в офис предпочли 47% россиян, работающих в настоящее время в удаленном режиме, в группе респондентов в возрасте 45 лет и старше таких чуть больше половины (51%), отмечают в Superjob.ru.
Согласно опросу, 16% сограждан, находящихся в домашнем "офисе", затруднились определиться с тем, что было бы для них оптимально - присутствовать на рабочем месте или оставаться в дистанционном режиме.
Что касается рабочей нагрузки, то, по результатам исследования, 16% респондентов полагают, что работы прибавилось с переходом на удаленный режим, 32% опрошенных уверены, что нагрузки стало меньше, 37% заявили, что объем работ никак не изменился.
По данным Superjob.ru, 36% участников опроса уверены, что на "удаленке" они работают лучше, чем в офисе, 34% респондентов считают, что качество их работы никак не изменилось, об ухудшении говорят 16% опрошенных.
Опрос был проведен 1-8 октября 2020 года среди 1600 респондентов, представляющих экономически активное население, работающих удаленно из-за коронавируса, в 318 населенных пунктах всех федеральных округов.
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