После завершения пандемии остаться на "удаленке" хотят около 40% россиян - опрос

16:12 Источник: Интерфакс

Более трети россиян, работающих удаленно (37%) предпочли бы сохранить дистанционный график трудовой деятельности после нормализации эпидемиологической обстановки, среди респондентов в возрасте до 35-44 лет эта доля составляет 40%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Исследование показало, что российские женщины в большей мере хотят продолжить работу дистанционно - 39%, среди мужчин 35% респондентов высказались за "удаленку".

В свою очередь, вернуться в офис предпочли 47% россиян, работающих в настоящее время в удаленном режиме, в группе респондентов в возрасте 45 лет и старше таких чуть больше половины (51%), отмечают в Superjob.ru.

Согласно опросу, 16% сограждан, находящихся в домашнем "офисе", затруднились определиться с тем, что было бы для них оптимально - присутствовать на рабочем месте или оставаться в дистанционном режиме.

Что касается рабочей нагрузки, то, по результатам исследования, 16% респондентов полагают, что работы прибавилось с переходом на удаленный режим, 32% опрошенных уверены, что нагрузки стало меньше, 37% заявили, что объем работ никак не изменился.

По данным Superjob.ru, 36% участников опроса уверены, что на "удаленке" они работают лучше, чем в офисе, 34% респондентов считают, что качество их работы никак не изменилось, об ухудшении говорят 16% опрошенных.

Опрос был проведен 1-8 октября 2020 года среди 1600 респондентов, представляющих экономически активное население, работающих удаленно из-за коронавируса, в 318 населенных пунктах всех федеральных округов.