0
0
55
НОВОСТИ

В Подмосковье увеличивают количество "неотложек" и обеспечивают аптеки запасом лекарств

16:10 15.10.2020

Автопарк неотложной помощи Московской области увеличился на 300 легковых автомобилей, чтобы врачи могли своевременно приезжать на вызовы. Сейчас в Подмосковье ежедневно 10-11 тыс. вызовов - почти вдвое больше, чем в обычное время. Кроме того, в государственных учреждениях здравоохранения региона и аптеках сформирован запас лекарственных препаратов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в период пандемии важно сохранить оказание плановой медицинской помощи. По его словам, люди, у которых онкологические, сердечно-сосудистые, хронические заболевания, кому нужна операция, должны получать своевременное лечение. Поэтому для пациентов с коронавирусом разворачиваются дополнительные койки - на спортивных объектах, в выставочных центрах. Благодаря партнерству с Министерством обороны РФ в парке "Патриот" открыты уже 2 из 4 стационаров временного госпиталя. Минобороны направило туда высококвалифицированных военных медиков. Всего в Подмосковье к 1 ноября будет подготовлено 15 тысяч "ковидных" коек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 15.10.2020
Среди заразившихся коронавирусом больше всего работников офисов - Попова
0
12
16:12 15.10.2020
После завершения пандемии остаться на "удаленке" хотят около 40% россиян - опрос
0
61
16:00 15.10.2020
Утечку воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая - переговоры
0
104
15:32 15.10.2020
Великобритания ввела санкции против шести россиян из-за инцидента с Навальным - глава МИД
0
133
15:12 15.10.2020
Сергей Шойгу написал книгу
0
152
15:06 15.10.2020
Юристы Пригожина помогут отстоять честь и достоинство омских врачей в суде
0
149
15:00 15.10.2020
Путин подписал закон, позволяющий тратить средства ФНБ сверх плана при падении цены нефти
0
167
14:40 15.10.2020
В продажу поступила медиаприставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов Салют
0
172
14:32 15.10.2020
Путин подписал закон об оперативном обновлении перечня экстремистских организаций в РФ
0
177
14:12 15.10.2020
Песков опроверг наличие в Кремле "рабочей группы по дискредитации Навального" - Песков
0
248

Возврат к списку