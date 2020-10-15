В Подмосковье увеличивают количество "неотложек" и обеспечивают аптеки запасом лекарств
16:10 15.10.2020
Автопарк неотложной помощи Московской области увеличился на 300 легковых автомобилей, чтобы врачи могли своевременно приезжать на вызовы. Сейчас в Подмосковье ежедневно 10-11 тыс. вызовов - почти вдвое больше, чем в обычное время. Кроме того, в государственных учреждениях здравоохранения региона и аптеках сформирован запас лекарственных препаратов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в период пандемии важно сохранить оказание плановой медицинской помощи. По его словам, люди, у которых онкологические, сердечно-сосудистые, хронические заболевания, кому нужна операция, должны получать своевременное лечение. Поэтому для пациентов с коронавирусом разворачиваются дополнительные койки - на спортивных объектах, в выставочных центрах. Благодаря партнерству с Министерством обороны РФ в парке "Патриот" открыты уже 2 из 4 стационаров временного госпиталя. Минобороны направило туда высококвалифицированных военных медиков. Всего в Подмосковье к 1 ноября будет подготовлено 15 тысяч "ковидных" коек.
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