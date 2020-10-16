Россия поддержала ЦАР «мягкой и холодной силой»

19:40

Привезённую в ЦАР Россией гумпомощь назвали «мягкой и холодной силой». Так прокомментировал передачу военной техники и подарков для жителей Центральноафриканской республики журналист Дмитрий Смирнов в Telegram-канале «Пул №3».



«Мягкая и холодная сила: «Россия прислала в Центральноафриканскую Республику в виде гуманитарной помощи две тонны мороженого «Ленинградское» и конфет «Мишка на Севере», а также 50 тысяч игрушек — от футбольных мячей до медвежат», — подчеркнул Смирнов.

И военным машинам, и сладкому сюрпризу местные жители были чрезвычайно рады. В честь этого события был организовал парад, в котором участвовали два десятка переданных вооруженным силам ЦАР машин, а итогом дня стал праздничный концерт с салютом.

Свою благодарность России выразил премьер-министр африканского государства Фирмин Нгребада.

Напомним, Россия сотрудничает с ЦАР с 2018 года, после того как РФ в качестве посредника участвовала в подписании мирного соглашения в Хартуме. Это положило начало восстановлению страны после гражданской войны.