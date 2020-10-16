Турция не признавала и не признает аннексию Крыма - Эрдоган
20:40 16.10.2020 Источник: Интерфакс
Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к РФ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма", - сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи в пятницу в Стамбуле.
Эрдоган заявил, что Турция и дальше будет вместе с государственными институтами Украины поддерживать крымских татар. "Сейчас продолжается работа по реализации проектов строительства жилья для наших братьев крымских татар и строительства в Киеве мечети", - отметил он.
В свою очередь Зеленский сообщил, что турецкий коллега заверил его, что будет прилагать активные усилия для освобождения "политических заключенных" в РФ украинцев и крымских татар.
"Президент Эрдоган заверил, что и дальше будет прилагать активные личные усилия для освобождения политических заключенных, украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются Россией", - сказал он на брифинге.
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