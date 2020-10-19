На выборах президента Боливии побеждает Луис Арсе, сторонник экс-президента Эво Моралеса
08:00 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший министр экономики Боливии и сторонник экс-президента Эво Моралеса Луис Арсе лидирует на выборах главы государства и, вероятно, набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, опубликованные в понедельник телеканалом "Унитель".
Согласно этим данным, за Арсе проголосовали 52,4%, за его главного соперника Карлоса Месу - 31,5%.
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