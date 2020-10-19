В крупный торговый центр японского города Кага проник медведь - СМИ
08:10 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медведь проник в понедельник в крупный торговый центр японского города Кага в префектуре Исикава на побережье Японского моря, что заставило немедленно эвакуировать оттуда служащих и покупателей. В настоящее время зверь размером примерно полтора метра все еще находится внутри здания, где расположен супермаркет и многочисленные кафе, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.
Местоположение медведя пытаются отследить с помощью имеющихся внутри видеокамер. В здание также запустили дрон с камерой. Торговый центр оцеплен полицией. Людей в находящихся поблизости жилых домах и ресторанах призывают проявлять максимальную осторожность.
Медведь, как полагают, проник в торговый центр до начала его работы через задний вход, который используется для доставки товаров.
Только 17 октября в префектуре Исикава другой медведь нанес ранения трем пешеходам в одном из населенных пунктов. Перед этим в районе города Хакусан от такого же нападения пострадали четыре человека.
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