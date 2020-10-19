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Японские структуры, занятые вакцинами от коронавируса с апреля атакуют хакеры - агентство

08:20 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные хакеры с апреля нынешнего года совершали многочисленные кибернетические атаки на японские компании и организации, занятые разработкой вакцин, защищающих от поражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Киодо со ссылкой на экспертов американской компании CrowdStrike ("Крауд страйк"), занятой в сфере кибербезопасности.

Хакеры, по данным ее специалистов, пытались с помощью пересылаемых по электронной почте вирусов получить доступ к файлам, содержащим информацию о ходе разработки вакцин от COVID-19. В то же время данных о конкретной краже секретной информации не имеется. В CrowdStrike считают, сообщает Киодо, что за этими атаками могут стоять хакеры из Китая.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на конец сентября в мире продвигалось около 190 проектов, связанных с разработкой вакцин, защищающих от нового коронавируса. Активно ведутся такие разработки и в Японии - в частности, в Национальном институте инфекционных болезней, Токийском университете и т.д. Некоторые вакцины сейчас проходят клинические испытания.

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