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НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 40 млн

09:00 19.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 40 миллионам. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Скончались от COVID-19 более миллиона пациентов. Лидируют, по-прежнему, Соединенные Штаты, на втором месте Индия, на третьем Бразилия.  Эхо Москвы

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