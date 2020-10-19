Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 40 млн

09:00 Источник: Эхо Москвы

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 40 миллионам. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Скончались от COVID-19 более миллиона пациентов. Лидируют, по-прежнему, Соединенные Штаты, на втором месте Индия, на третьем Бразилия. Эхо Москвы