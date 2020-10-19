ВС Азербайджана взяли под контроль 13 сел в Нагорном Карабахе - Алиев

09:05 Источник: Газета.Ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль 13 сел в Джебраильском районе в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам политика, азербайджанская армия освободила села Амирварлы, Солтанлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы и Исаглы. Газета.Ru