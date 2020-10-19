ВС Азербайджана взяли под контроль 13 сел в Нагорном Карабахе - Алиев
09:05 19.10.2020 Источник: Газета.Ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль 13 сел в Джебраильском районе в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Twitter.
По словам политика, азербайджанская армия освободила села Амирварлы, Солтанлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы и Исаглы. Газета.Ru
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