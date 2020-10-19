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НОВОСТИ

Франция намерена выслать более 200 радикальных исламистов

09:20 19.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

18 октября, на второй день после потрясшего страну теракта, министр внутренних дел Жерар Дарманен собрал на видеоконференцию префектов и потребовал активизировать высылку 231 человека, «нежелательных иностранцев», внесенных в так называемый список S и подозреваемых в радикальном исламизме. Об этом сообщает Europe 1.

Кандидаты на высылку выбраны пока только среди нелегальных иммигрантов, пребывающих на французской территории без документов и без надежды их когда-нибудь получить. 180 человек сидят в тюрьмах, еще 51 человек должен быть задержан в ближайшее время.  Коммерсантъ

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