Езду на летней резине зимой могут запретить
10:00 19.10.2020 Источник: РБК
МВД разработало проект постановления правительства, который запрещает ездить на летней резине зимой, и на зимней — летом. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ предлагает новую редакцию раздела «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» постановления Совета министров — Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090. В него предлагается включить транспортные средства, которые укомплектованы «шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)». Кроме того, ведомство предлагает включить в перечень автомобили категорий M1 и N1, которые «не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)». РБК
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