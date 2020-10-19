Езду на летней резине зимой могут запретить

10:00 Источник: РБК

МВД разработало проект постановления правительства, который запрещает ездить на летней резине зимой, и на зимней — летом. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает новую редакцию раздела «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» постановления ‎Совета министров — Правительства Российской Федерации

‎от 23 октября 1993 г. № 1090. В него предлагается включить транспортные средства, которые укомплектованы «шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)». Кроме того, ведомство предлагает включить в перечень автомобили категорий M1 и N1, которые «не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)». РБК