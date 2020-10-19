Северокорейские хакеры атакуют военные и промышленные организации в РФ
10:05 19.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
В «Ростехе», чьи структуры тоже могли подвергнуться атакам, подтвердили рост кибератак в последние полгода, но большинство из них были некачественно подготовлены. Коммерсантъ
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