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НОВОСТИ

Северокорейские хакеры атакуют военные и промышленные организации в РФ

10:05 19.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Хакерская группировка Kimsuky из Северной Кореи атакует военные и промышленные организации в России, предупреждают компании по кибербезопасности. Весной она в попытке сбора конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний использовала тематику пандемии и рассылала мошеннические письма с данными о вакансиях.

В «Ростехе», чьи структуры тоже могли подвергнуться атакам, подтвердили рост кибератак в последние полгода, но большинство из них были некачественно подготовлены.  Коммерсантъ

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