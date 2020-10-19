Астероид размером с холодильник может столкнуться с Землей за день до президентских выборов в США
10:20 19.10.2020 Источник: РБК
Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США. Такое мнение в Instagram выразил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тыс. миль/ч (40,2 тыс. км/ч. — РБК). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал Тайсон.
По словам ученого, астероид не настолько большой, чтобы причинить вред. Тайсон добавил, что если «конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной».
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