Астероид размером с холодильник может столкнуться с Землей за день до президентских выборов в США

10:20 Источник: РБК

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США. Такое мнение в Instagram выразил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тыс. миль/ч (40,2 тыс. км/ч. — РБК). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал Тайсон.

По словам ученого, астероид не настолько большой, чтобы причинить вред. Тайсон добавил, что если «конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной».