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Жириновский призвал запретить российским туристам выезжать за границу

10:32 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить выезд российских граждан за рубеж в туристических целях на фоне роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом он в воскресенье написал в своем Telegram-канале.

"В связи со вспышкой COVID-19 в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", - отметил Жириновский.

Он также добавил, что "решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в частности, в Турцию, было преждевременным". По мнению лидера ЛДПР, именно отдыхающие привезли "вторую волну" коронавируса.

"В будущем поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия остановлена", - добавил Жириновский.

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