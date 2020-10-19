Жириновский призвал запретить российским туристам выезжать за границу
10:32 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить выезд российских граждан за рубеж в туристических целях на фоне роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом он в воскресенье написал в своем Telegram-канале.
"В связи со вспышкой COVID-19 в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", - отметил Жириновский.
Он также добавил, что "решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в частности, в Турцию, было преждевременным". По мнению лидера ЛДПР, именно отдыхающие привезли "вторую волну" коронавируса.
"В будущем поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия остановлена", - добавил Жириновский.
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