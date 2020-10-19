В России за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом - вновь максимум за пандемию

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 982, вновь обновив максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Предыдущее максимальное значение - 15 150 случаев - было зафиксировано 16 октября. За последние четыре дня суточный прирост числа инфицированных трижды превышал отметку в 15 000. В общей сложности с начала вспышки коронавируса в стране заразились 1 415 316 человек, уточнили в штабе.

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 5 328, до 1 075 904. Согласно данным штаба, доля выздоровевших при этом сократилась до 76% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 179 против 185 днем ранее и достигло 24 366. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.