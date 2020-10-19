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НОВОСТИ

Экс-мэр Норильска Ахметчин приговорен к 6 месяцам исправительных работ

11:05 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевого суда Красноярского края.

"Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы", - сказал собеседник агентства.

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