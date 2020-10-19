Полис ОСАГО можно будет приобрести через маркетплейс

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автовладельцы с 19 октября могут купить полис ОСАГО не только на официальном сайте страховой компании, но и через маркетплейс (финансовую платформу). При этом маркетплейс не будет взимать комиссию с водителя за оформление ОСАГО, стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании. Такая возможность появилась у автовладельцев со вступлением в силу новой редакции закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

В настоящий момент в реестр финансовых платформ, который ведет Банк России, включены платформы Московской биржи и "ВТБ Регистратора". Пилотными продуктами на этих платформах стали банковские вклады и региональные облигации. Финансовая платформа Московской биржи была запущена 15 октября и работает под брендом "Финуслуги".

Используя финансовый маркетплейс, граждане смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Но через такую платформу нельзя совершать сделки, если связанные с участием в них требования не подлежат судебной защите. Кроме того, информация о совершаемых сделках не должна вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг. А оператор платформы будет обязан принимать меры по выявлению и предотвращению операций, направленных на совершение сделок без волеизъявления участников маркетплейса, и сообщать о них ЦБ.