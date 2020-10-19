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Школы Забайкальского края перейдут на дистанционную форму обучения

11:32 19.10.2020

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил перевести школы на дистанционную форму обучения при наличии такой возможности. Об этом 19 октября глава региона сообщил во время оперативного совещания.

«Все школы переводим на «дистанцию» в ближайшие дни. Срочно, все школы, которые могут работать в дистанционном режиме, переводим на данную форму обучения, а также увеличиваем каникулы, посмотрите, на неделю или на две», – сказал губернатор.

По поводу детских садов губернатор чёткого поручения не дал, сказав, что по этому поводу «необходимо подумать», но учитывая требование главы Забайкалья о переводе на удалёнку до 70% сотрудников, у людей будет возможность сидеть с детьми в случае закрытия дошкольных учреждений.  zab.ru

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