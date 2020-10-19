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НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах борьбы с COVID-19

10:55 19.10.2020

Соблюдение принятых в Москве мер по борьбе с коронавирусом должно помочь не допустить Тотальный локдаун в Москве может не случиться, если горожане и власти объединят усилия. По мнению мэра Сергея Собянина, сегодня властям как никогда, необходимо быть максимально открытыми и честными.

"Мне кажется, в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи. А с другой стороны, - сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей. Взаимное доверие и совместные усилия всех жителей города - главное условие успеха», - написал мэр на своём сайте. По его данным, в Москве развернуты примерно 15 тыс. специализированных коек для борьбы с COVID-19. "Это очень много. Даже при таком огромном количестве госпитализаций, как сегодня, они обеспечивают пятидесятипроцентный запас, - отметил мэр. - При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно. Но если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тыс. ковидных коек через какое-то время будут заняты. В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи".

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