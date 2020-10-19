Выпускные экзамены для 4-х классов вводить нецелесообразно - Рособрнадзор
12:00 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о введении итоговой аттестации в четвертых классах не рассматривается и не обсуждается. Об этом заявил в понедельник глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями, которая проходит в ТАСС.
"Нет, мы не рассматриваем такой вопрос. Это уже перебор, так скажем. Никаких дополнительных испытаний, экзаменов мы не планируем и даже не обсуждаем", - сказал он.
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