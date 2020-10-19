Индия усиливает контроль за прямыми инвестициями из Китая - СМИ
12:05 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии готовится ввести в ближайшее время новые правила контроля за прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) для сокращения в них доли Китая. Об этом в понедельник сообщает газета "Экономик таймс" со ссылкой на правительственные источники.
"Готовящиеся к введению новые правила предусматривают необходимость обязательного рассмотрения правительством Индии предложений ПИИ даже с минимальным участием в них Китая, - заявил источники. - Ранее такому рассмотрению подлежали ППИ, в которых китайское участие составляло минимум от 10 до 25%.
Такой подход позволит не допустить поступление инвестиций из Китая через третьи страны. В соответствии с ним контролю будут подлежать в том числе инвестиции из Гонконга (Сянгана), в то время как инвестиции из Тайваня, как ожидается, не будут входить в разряд подконтрольных, отмечает "Экономик таймс".
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