0
0
132
НОВОСТИ

Индия усиливает контроль за прямыми инвестициями из Китая - СМИ

12:05 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии готовится ввести в ближайшее время новые правила контроля за прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) для сокращения в них доли Китая. Об этом в понедельник сообщает газета "Экономик таймс" со ссылкой на правительственные источники.

"Готовящиеся к введению новые правила предусматривают необходимость обязательного рассмотрения правительством Индии предложений ПИИ даже с минимальным участием в них Китая, - заявил источники. - Ранее такому рассмотрению подлежали ППИ, в которых китайское участие составляло минимум от 10 до 25%.

Такой подход позволит не допустить поступление инвестиций из Китая через третьи страны. В соответствии с ним контролю будут подлежать в том числе инвестиции из Гонконга (Сянгана), в то время как инвестиции из Тайваня, как ожидается, не будут входить в разряд подконтрольных, отмечает "Экономик таймс".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 19.10.2020
Рост прожиточного минимума пенсионера должен быть существенен, сейчас он занижен - Минтруд
0
34
13:00 19.10.2020
Досрочный этап ЕГЭ в 2021 г. могут отменить, если ухудшится эпидситуация - Рособрнадзор
0
42
12:32 19.10.2020
За прогрессивную налоговую шкалу выступают 63% россиян - опрос
0
86
12:25 19.10.2020
«Группа ГАЗ» поставила в Тюмень экологичные автобусы ЛиАЗ
0
106
12:20 19.10.2020
СК возбудил дело на полицейского после убийства трех человек в Нижегородской области
0
137
12:00 19.10.2020
Выпускные экзамены для 4-х классов вводить нецелесообразно - Рособрнадзор
0
138
11:32 19.10.2020
Школы Забайкальского края перейдут на дистанционную форму обучения
0
164
11:20 19.10.2020
Полис ОСАГО можно будет приобрести через маркетплейс
0
184
11:05 19.10.2020
Экс-мэр Норильска Ахметчин приговорен к 6 месяцам исправительных работ
0
188
11:00 19.10.2020
В России за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом - вновь максимум за пандемию
0
201

Возврат к списку