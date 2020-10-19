СК возбудил дело на полицейского после убийства трех человек в Нижегородской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи в рамках расследования стрельбы, устроенной 18-летним молодым человеком в Нижегородской области, возбудили уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних полиции, которая не увидела 1,5 года назад угрозы в поведении школьника. Об этом в понедельник сообщает Следственный комитет РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сообщили в СК.

Еще в 2019 году Дмитрий Монахов подозревался в противоправных действиях. В отношении него проводилась проверка о попытке массового убийства. "В марте 2019 года сотрудница полиции, принимая решение по доследственной проверке по факту противоправных действий несовершеннолетнего ученика, <...> при наличии в материалах проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Монахова признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, предварительное следствие по которому производится исключительно следователями СК РФ, приняла незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события какого-либо преступления", - сообщили в СК.