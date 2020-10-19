За прогрессивную налоговую шкалу выступают 63% россиян - опрос

12:32 Источник: Интерфакс

Большинство россиян (63%) полагают, что в стране следует ввести прогрессивную схему налогообложения, при которой размер налога выше у тех, кто больше зарабатывает, среди сограждан в возрасте от 60 лет и старше так считают 78% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Сторонники введения прогрессивной схемы налогообложения считают, что богатые должны платить больше, поскольку при очень большой разнице в доходах усиливается социальное неравенство. Они также полагают, что такая система позволит привлечь больше средств в бюджет и направить их на социальные нужды, отмечают социологи.

В свою очередь, как показывает исследование, каждый четвёртый россиянин (26%) убеждён, что такую схему налогообложения в РФ вводить не следует, среди респондентов в возрасте 18-30 лет эта доля составляет 42%.

Противники прогрессивной схемы налогообложения считают, что такая система несправедлива к тем, кто больше зарабатывает, и будет стимулировать уход от налогов, отмечают в ФОМ.