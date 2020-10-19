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Досрочный этап ЕГЭ в 2021 г. могут отменить, если ухудшится эпидситуация - Рособрнадзор

13:00 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году может быть отменен в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил в понедельник глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями, которая проходит в ТАСС.

"Мы надеемся, что больше никаких волн не будет связанных с коронавирусом, и мы сможем провести досрочный этап в том числе. Но если снова будет ситуация какая-то плохая, к сожалению, как и в этом году нам придется принять решение ближе к делу и переводить всех на сдачу экзамена летом", - сказал он.

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