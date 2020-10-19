Рост прожиточного минимума пенсионера должен быть существенен, сейчас он занижен - Минтруд
13:05 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост прожиточного минимума пенсионера необходимо сделать существенным, сейчас этот показатель занижен. Об этом в понедельник заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Рост прожиточного минимума пенсионера требуется чуть более существенным, даже чем иные прожиточные минимумы, потому что мы видим его объективное занижение", - сказала она в ходе нулевых чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме в РФ и о минимальном размере оплаты труда.
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