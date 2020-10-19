Главный эпидемиолог Минздрава считает, что религиозные организации, школы и СМИ надо привлечь к борьбе с антипрививочниками

13:20 Источник: Интерфакс

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико призвал запустить в России широкомасштабную кампанию по поддержке вакцинации за счет средств федерального бюджета с привлечением СМИ, школ и религиозных организаций.

"Государство должно взять на себя расходы по организации и проведению кампании против антипрививочной пропаганды. Необходимо выделение специальных средств на нужды пропаганды вакцинопрофилактики", - сказал Брико в понедельник на "круглом столе" комитета Госдумы по охране здоровья, посвященном вакцинопрофилактике.

Согласно презентации, продемонстрированной Брико, он считает необходимым "привлекать представителей различных религиозных конфессий к пропаганде прививок для сохранения здоровья и жизни путем проведения бесед с прихожанами, печатных изданий и другими способами".

Кроме того, академик предложил обязать газеты, журналы и интернет-ресурсы открыть разделы, посвященные вакцинации, а также создать в России специальное СМИ или специальный канал, где будут говорить о пользе прививок.

Наконец, согласно презентации, главный эпидемиолог предлагает "освещать достижения иммунопрофилактики среди детей и школьников, включить эту информацию в школьный курс по биологии, обществознанию и другим дисциплинам", а также в задания всероссийских и региональных олимпиад.

Брико также заявил, что нужно провести анкетирование среди врачей России и населения в целом, чтобы "изучить приверженность медицинских работников, различных групп населения иммунопрофилактике". "Мы, кстати, в процессе выполнения этой задачи", - сказал Брико.