Врач, выдававший справки нижегородскому стрелку, арестован
13:32 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалист, выдавший необходимые для получения оружия медицинские справки молодому человеку, который подозревается в убийстве трех человек в Нижегородской области, арестован. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции региона.
"Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки Борскому стрелку. Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ", - сказано в сообщении.
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