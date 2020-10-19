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НОВОСТИ

Врач, выдававший справки нижегородскому стрелку, арестован

13:32 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалист, выдавший необходимые для получения оружия медицинские справки молодому человеку, который подозревается в убийстве трех человек в Нижегородской области, арестован. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции региона.

"Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки Борскому стрелку. Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ", - сказано в сообщении.

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