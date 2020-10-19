В Подмосковье введены новые противокоронавирусные ограничения

14:10

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее дополнительные ограничения на территории региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 21 октября по 7 ноября.

Запрещается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение сделано для физкультурных и спортивных мероприятий, а также тренировок спортсменов без участия зрителей.

Запрещается посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Исключение – прогулки на территории музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

С 21 октября торгово-развлекательные центры площадью свыше 5 000 кв. м и организации, предоставляющие услуги общественного питания, обязаны обеспечивать измерение температуры тела посетителям и не допускать на свою территорию людей с повышенной температурой.