В Баку заявили о попытке ракетного удара по месту пролегания нефтепровода до Новороссийска
15:00 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила в понедельник, что ВС Армении предприняли попытку нанести удар по Хызинскому району, а обломки ракеты упали рядом с нефтепроводом Баку - Новороссийск.
"Вооруженные силы Армении пытались нанести ракетные удары в направлении Хызинского района, расположенного более чем в 300 км от зоны боевых действий [в Нагорном Карабахе]. Ракета была уничтожена в воздухе силами ПВО азербайджанской армии, ее фрагменты упали в 250 метрах от участка нефтепровода Баку - Новороссийск, проходящего через территорию села Ситалчай Хызинского района", - говорится в сообщении.
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