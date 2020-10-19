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В Баку заявили о попытке ракетного удара по месту пролегания нефтепровода до Новороссийска

15:00 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила в понедельник, что ВС Армении предприняли попытку нанести удар по Хызинскому району, а обломки ракеты упали рядом с нефтепроводом Баку - Новороссийск.

"Вооруженные силы Армении пытались нанести ракетные удары в направлении Хызинского района, расположенного более чем в 300 км от зоны боевых действий [в Нагорном Карабахе]. Ракета была уничтожена в воздухе силами ПВО азербайджанской армии, ее фрагменты упали в 250 метрах от участка нефтепровода Баку - Новороссийск, проходящего через территорию села Ситалчай Хызинского района", - говорится в сообщении.

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