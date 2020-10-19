18 человек осуждено за разглашение гостайны в РФ в 2020 году

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемнадцать человек были осуждены за разглашение государственной тайны в первом полугодии 2020 года, за госизмену - три человека. Об этом говорится в отчете Судебного департамента РФ.

"Число осужденных по основной статье "Государственная измена" - три человека. По статье "Разглашение государственной тайны" - 18 человек", - сказано в отчете.