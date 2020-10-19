0
0
104
НОВОСТИ

18 человек осуждено за разглашение гостайны в РФ в 2020 году

15:12 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемнадцать человек были осуждены за разглашение государственной тайны в первом полугодии 2020 года, за госизмену - три человека. Об этом говорится в отчете Судебного департамента РФ.

"Число осужденных по основной статье "Государственная измена" - три человека. По статье "Разглашение государственной тайны" - 18 человек", - сказано в отчете.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:07 19.10.2020
В Израиле начинают испытания собственной вакцины от COVID-19
0
27
16:00 19.10.2020
Коронавирусом заразились более 400 школьников, сдававших ЕГЭ в этом году
0
40
15:59 19.10.2020
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне А(RU) со стабильным прогнозом
0
44
15:32 19.10.2020
Перевод осужденных ближе к дому родных снизит число исков в ЕСПЧ на 40% - Москалькова
0
92
15:00 19.10.2020
В Баку заявили о попытке ракетного удара по месту пролегания нефтепровода до Новороссийска
0
149
14:32 19.10.2020
Экономист предрек падение российской экономики в 2021 году до показателей 90-х
0
205
14:12 19.10.2020
Россияне стали чаще отказываться от кредитов, одобренных банками
0
215
14:10 19.10.2020
Андрей Воробьев: Забота о людях – это приоритет, прошу всех - будьте максимально ответственны и осторожны
0
212
14:00 19.10.2020
Иностранные компании жалуются на частые изменения законов в России
0
210
13:32 19.10.2020
Врач, выдававший справки нижегородскому стрелку, арестован
0
249

Возврат к списку