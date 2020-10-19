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Перевод осужденных ближе к дому родных снизит число исков в ЕСПЧ на 40% - Москалькова

15:32 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что принятые в России законы о компенсации заключенным за плохие условия содержания в колониях и СИЗО, а также о переводе осужденных ближе к месту проживания их родственников позволят сократить количество исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) почти на 40%. Об этом она сообщила в понедельник на открытии курсов повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы, действующих при МГИМО.

"Необходимо отметить особую роль Европейского суда по правам человека - важнейшего механизма, который внес серьезные изменения в российское правовое поле. Только за последнее время в России принято законодательство о компенсациях и переводе осужденных ближе к месту жительства родственников, которое позволит почти на 40% сократить количество исков в ЕСПЧ", - цитирует Москалькову пресс- служба омбудсмена.

Закон, предусматривающий перевод осужденного по его желанию в исправительное учреждение, расположенное в регионе, где живут его родные, был подписан президентом 1 апреля 2020 года и вступил в силу 29 сентября. Также ранее был принят закон о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия содержания в колониях и СИЗО.

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