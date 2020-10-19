АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне А(RU) со стабильным прогнозом
15:59 19.10.2020
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка по национальной шкале на уровне A, прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным уровнем достаточности капитала Новикомбанка.
В сообщении АКРА отмечается, что банк характеризуется качественным брендом, удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования, а среднее соотношение операционных расходов к доходам говорит об эффективности основной операционной деятельности Банка.
Долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую структуру Госкорпорации, что приведет, по мнению экспертов АКРА, к продолжению активного наращивания объема активов банка и поступательного роста операционных доходов.
«Сохранение высокого уровня кредитного рейтинга свидетельствует о том, что Новикомбанк является надежным финансовым институтом, успешно реализующим выбранную стратегию развития. Несмотря на непростые условия в этом году, мы достигли всех запланированных показателей и продолжаем наращивать бизнес и укреплять рыночные позиции», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
НОВОСТИ
- 16:07 19.10.2020
- В Израиле начинают испытания собственной вакцины от COVID-19
- 16:00 19.10.2020
- Коронавирусом заразились более 400 школьников, сдававших ЕГЭ в этом году
- 15:32 19.10.2020
- Перевод осужденных ближе к дому родных снизит число исков в ЕСПЧ на 40% - Москалькова
- 15:12 19.10.2020
- 18 человек осуждено за разглашение гостайны в РФ в 2020 году
- 15:00 19.10.2020
- В Баку заявили о попытке ракетного удара по месту пролегания нефтепровода до Новороссийска
- 14:32 19.10.2020
- Экономист предрек падение российской экономики в 2021 году до показателей 90-х
- 14:12 19.10.2020
- Россияне стали чаще отказываться от кредитов, одобренных банками
- 14:10 19.10.2020
- Андрей Воробьев: Забота о людях – это приоритет, прошу всех - будьте максимально ответственны и осторожны
- 14:00 19.10.2020
- Иностранные компании жалуются на частые изменения законов в России
- 13:32 19.10.2020
- Врач, выдававший справки нижегородскому стрелку, арестован
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать