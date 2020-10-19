АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне А(RU) со стабильным прогнозом

15:59

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка по национальной шкале на уровне A, прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным уровнем достаточности капитала Новикомбанка.

В сообщении АКРА отмечается, что банк характеризуется качественным брендом, удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования, а среднее соотношение операционных расходов к доходам говорит об эффективности основной операционной деятельности Банка.

Долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую структуру Госкорпорации, что приведет, по мнению экспертов АКРА, к продолжению активного наращивания объема активов банка и поступательного роста операционных доходов.

«Сохранение высокого уровня кредитного рейтинга свидетельствует о том, что Новикомбанк является надежным финансовым институтом, успешно реализующим выбранную стратегию развития. Несмотря на непростые условия в этом году, мы достигли всех запланированных показателей и продолжаем наращивать бизнес и укреплять рыночные позиции», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.