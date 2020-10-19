0
0
27
НОВОСТИ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне А(RU) со стабильным прогнозом

15:59 19.10.2020

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство  подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка по национальной шкале на уровне A, прогноз «Стабильный».  Кредитный рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным уровнем достаточности капитала Новикомбанка. 

В сообщении АКРА отмечается, что банк характеризуется качественным брендом,  удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования, а среднее соотношение операционных расходов к доходам говорит об эффективности основной операционной деятельности Банка.  

Долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую структуру Госкорпорации, что приведет, по мнению экспертов АКРА, к продолжению активного наращивания объема активов банка и поступательного роста операционных доходов. 

«Сохранение высокого уровня кредитного рейтинга свидетельствует о том, что Новикомбанк является надежным финансовым институтом, успешно реализующим выбранную стратегию развития. Несмотря на непростые условия в этом году, мы достигли всех запланированных показателей и продолжаем наращивать бизнес и укреплять рыночные позиции», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:07 19.10.2020
В Израиле начинают испытания собственной вакцины от COVID-19
0
27
16:00 19.10.2020
Коронавирусом заразились более 400 школьников, сдававших ЕГЭ в этом году
0
40
15:32 19.10.2020
Перевод осужденных ближе к дому родных снизит число исков в ЕСПЧ на 40% - Москалькова
0
92
15:12 19.10.2020
18 человек осуждено за разглашение гостайны в РФ в 2020 году
0
112
15:00 19.10.2020
В Баку заявили о попытке ракетного удара по месту пролегания нефтепровода до Новороссийска
0
149
14:32 19.10.2020
Экономист предрек падение российской экономики в 2021 году до показателей 90-х
0
205
14:12 19.10.2020
Россияне стали чаще отказываться от кредитов, одобренных банками
0
215
14:10 19.10.2020
Андрей Воробьев: Забота о людях – это приоритет, прошу всех - будьте максимально ответственны и осторожны
0
212
14:00 19.10.2020
Иностранные компании жалуются на частые изменения законов в России
0
210
13:32 19.10.2020
Врач, выдававший справки нижегородскому стрелку, арестован
0
249

Возврат к списку