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Коронавирусом заразились более 400 школьников, сдававших ЕГЭ в этом году

16:00 19.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более 400 школьников , сдававших ЕГЭ в этом году, заразились коронавирусом. Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, во время всероссийской встречи с родителями, которая состоялась в ТАСС, всего экзамены сдавали около 5 миллионов человек. Основной период ЕГЭ проводился в России с 3 июля. Эхо Москвы

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