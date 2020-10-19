Власти Франции опубликуют подборку религиозных карикатур после теракта под Парижем
17:00 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подборка карикатур на религиозные и политические темы будет опубликована во Франции в знак протеста после жестокого убийства террористом школьного учителя, показавшего на уроке детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом заявил в понедельник председатель ассоциации глав французских регионов Рено Мюзелье.
"Мы, главы регионов Франции, берем сегодня инициативу подготовить издание подборки самых ярких карикатур на религиозную и политическую тему, появлявшихся в региональных и национальных СМИ, - сообщил Мюзелье, выступая на конгрессе глав регионов. - Тот факт, что существуют карикатуры на все религии, как и широкий спектр политических работ показывает светский характер республики".
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