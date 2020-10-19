В РФ продлен автоматический порядок подтверждения инвалидности
20:00 19.10.2020 Источник: RNS
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.
«Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 марта 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Данный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие полгода. Кроме того, он позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. RNS
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