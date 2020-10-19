В Норвегии обнаружен новый вид коронавируса
18:40 19.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Норвежские медики обнаружили новый вид коронавируса. Ранее не встречавшаяся мутация вируса была найдена в Тронхейме.
«Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов не было. Мы устроили поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность», — рассказал главный врач коммуны Туве Росстад. По его словам, новый вид вируса выявили у восьми жителей города. Результаты анализов отправлены на исследование в Норвежский институт здравоохранения. Говорит Москва
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