В Норвегии обнаружен новый вид коронавируса

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Норвежские медики обнаружили новый вид коронавируса. Ранее не встречавшаяся мутация вируса была найдена в Тронхейме.

«Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов не было. Мы устроили поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность», — рассказал главный врач коммуны Туве Росстад. По его словам, новый вид вируса выявили у восьми жителей города. Результаты анализов отправлены на исследование в Норвежский институт здравоохранения. Говорит Москва