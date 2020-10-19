Вооруженный ножом мужчина проник на территорию храма в Новосибирске
17:12 19.10.2020 Источник: Интерфакс
Сотрудники Росгвардии задержали в понедельник в Новосибирске мужчину с ножом, пытавшегося проникнуть внутрь собора Александра Невского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе территориального управления Росгвардии."Мужчина с ножом вошел на прилегающую к храму территорию, где был замечен сотрудниками службы безопасности храма. По их словам, мужчина хотел пройти в помещение собора", - сказал собеседник агентства.
Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили в отдел полиции, проводится проверка.
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