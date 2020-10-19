Патриарх утвердил решение об отлучении бывшего схимонаха Сергия от церкви
19:20 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова), сообщается на официальном сайте Русской православной церкви в понедельник.
"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова)", - говорится в сообщении.
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