Патриарх утвердил решение об отлучении бывшего схимонаха Сергия от церкви

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова), сообщается на официальном сайте Русской православной церкви в понедельник.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова)", - говорится в сообщении.