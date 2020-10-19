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МИД Великобритании утверждает, что спецслужбы РФ пытались сорвать Олимпиаду в Токио

20:40 19.10.2020 Источник: Известия

МИД Великобритании выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Заявление главы ведомства Доминика Рааба распространили в понедельник агентства Рейтер и Пресс Ассошиэйшн.

"Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки", - утверждал министр.

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